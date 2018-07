+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 1er juillet 2018.

La fête des femmes entrepreneurs à Clairefontaine

Pour cette ouverture du meeting d’été, Axelle Maître, qui co-dirige l’hippodrome, a eu la bonne idée de réunir sur le champ de courses 18 femmes porteuses de projets dans la région Normandie et qui vont ainsi participer à une journée découverte et échanges. Les 10 épreuves de la réunion de lundi leur seront ainsi dédiées, dont le quinté.



L’hippodrome va proposer 22 réunions d’ici au 26 octobre dans les trois disciplines, avec comme toujours des journées à thème et, le mardi 14 août, une superbe nocturne avec concert et feu d’artifice. Clairefontaine est le 2ème hippodrome de Deauville, situé sur la commune de Tourgeville, à la sortie de Deauville, et on ne le rappellera jamais assez, c’est le champ de courses le plus fleuri de France, comme aimait à le souligner Léon Zitrone.

Le meilleur temps du parcours

Et pas celui de France car Bold Eagle a fait beaucoup mieux. Mais la performance d’Uza Josselyn samedi à Enghien est remarquable dans le Prix de Washington, où elle a largement dominé ses adversaires. Elle a trotté en 1 minute 9, et c’est déjà bien. Elle devrait recourir cet été à Enghien avant d’essayer de participer au Prix d’Amérique 2019.

Sylvain Chavanel après Antoine Griezmann

C’est la mode et tant mieux. Paris Turf nous apprend que le coureur cycliste a acquis une part d’un trotteur en piste ce dimanche à Abbeville. Elle est entraînée par Philippe Daugeard, s’appelle Fleur d’Huon et a tout l’avenir devant elle. Sylvain Chavanel rappelle que son père, turfiste, l’a amené avec lui sur les champs de courses quand il était petit et qu’il a prévu lors du premier week-end d’août de courir à vélo contre un cheval sur l’hippodrome de Pornichet. En attendant, il va disputer son 18ème et dernier Tour de France dans quelques jours.