Mauvaises surprises dans le quinté de Clairefontaine, Deux victoires pour Griezmann

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 2 juillet 2018.

Deux victoires pour Griezmann

Sa pouliche Fripouille a remporté sa seconde course dimanche en deux tentatives. Après Vichy, c’était à Saint-Galmier, dimanche, et, preuve de la popularité du joueur, elle a rapporté moins de 2 euros gagnante. À noter que sa passion des courses est une affaire de famille puisque c’est son père qui l’a initié et sa femme qui a choisi ses couleurs, noir et rose, qui sont ses favorites. À suivre donc.

Geny Courses rejoint Paris Courses

Les deux journaux fusionnent dans Paris Courses, ce qui apporte les commentaires de Franck Nivard et Yannick Fouin en plus de ceux de Christophe Soumillon et Éric Raffin pour un même prix de vente. Donc plus d’experts (dont votre serviteur) et plus de résultats, j’espère.

Mauvaises surprises dans le quinté de Clairefontaine

Saint Xavier n’y est plus. Il a été battu de bonne heure, lundi. Désolé pour la famille Papot mais il n’est plus recommandable. Le Collet Santana du Berlais a vu sa selle partir dans la course. Son jockey l’a arrêté, tout comme celui de mon favori Golden Chop. Du coup, les outsiders se sont taillés la part du lion dans cette épreuve remportée nettement par le Chaillé-Chaillé Sir Nonantais, à 14/1.

La côte normande en vedette ce mardi

Le soir débute la première des 17 nocturnes de Cabourg, et la journée les courses ont lieu à Deauville avec un quinté peu évident.