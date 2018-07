+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 3 juillet 2018.

JMB vers les 6.000 succès

Un nouveau record pour lui, donc, qui est bien parti pour obtenir également un 20ème Sulky d’Or. Il ne lui manque qu’une poignée de succès, nous indique Paris Turf, et il de belles possibilités de l’emporter dès ce mercredi à Vichy, déjà dans les trois premières courses de l’après-midi. Il obtiendra les 6.000 avant la fin de la semaine.

Des rapports étonnants autour de Sinbad dans le quinté

Je trouve. Il était dans mon pronostic du Prix de Tancarville à Deauville (où il ne manquait que le 3ème, Larno, qui s’est réveillé) mais pas dans tous, et pourtant il n’a été payé que 4 euros la place, et les couplés avec les 1er et 3ème sont peu élevés. Bon, c’est donc normal.

Guillaume Macaire et les entraîneurs de Royan déchaînés

Ils ne gagnent pas seulement à Auteuil. Lundi, ils ont remporté 6 des 10 courses de la journée à Clairefontaine, et Macaire à lui tout seul en a gagné 4. En obstacles, il ne faut pas chercher midi à 14h lorsqu’ils se déplacent dans les grandes réunions. Dommage pour les autres.

On cherche les Rouget

D’habitude il est multi-représenté à cette période de l’année car son écurie est la plus importante en France en nombre. Mais depuis plusieurs semaines il est presque invisible. Bon, il a deux partantsà Deauville en réunion 3 mercredi et je crois qu’on peut commencer à se pencher sur son cas car il est incontournable sur cette piste. Il ne devrait plus tarder à refaire parler de lui.