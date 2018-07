+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 5 juillet 2018.

Le 5 pour Bold Eagle dimanche à La Capelle

Le crack, revenu en grande forme, disputera la 2e étape du Trot à Grande Vitesse sur 1609 mètres, un pur sprint qui va lui convenir avec bien sûr son fidèle FrancK Nivard. Ils seront 11 dans cette 4e épreuve et il a donc tiré un bon numéro.



Ses principaux adversaires seront encore Up And Quick avec Pierre Vercruysse et Un Mec d’Héripré avec Franck Ouvrie. Le 1er a le 2, et le second le 4.

Avant et après le match

Les hippodromes où ont lieu les réunions ce vendredi s’organisent face à la déferlante de l’Équipe de France.



Maisons Laffitte a avancé sa 1ère course à 13 heures mais sa dernière est prévue à 16h40 alors que la rencontre des Bleus débutera à 16 heures. Un écran géant va permettre au public de suivre sur place la rencontre comme à Cabourg dont la 1ère épreuve de la nocturne débutera un peu après 19 heures.



Les portes du champ de courses seront ouvertes un peu avant 16 heures pour proposer également un grand écran et garder le public pour les courses de la soirée. À noter que le PMU a doté le quinté d’une tirelire de 5 millions d’euros en raison de la présence des Bleus au-delà de leur phase de poule.

Senga est décédée

La lauréate du Diane l’an passé est décédée en Irlande. Elle n’avait que 4 ans.

Vin de Loire également

Hélas, le trotteur 6e du quinté d’Enghien ce jeudi, a fait un malaise mortel à l’arrivée de la course. Il était âgé lui de 9 ans.

Une nouveauté pour le meeting de Deauville cet été

C’est le 1er Tournoi des Nations. Il va mettre aux prises des champions de toutes les nationalités dans 14 courses sur 6 jours. Les trois premiers de chaque épreuve marqueront des points et le pays le mieux représenté à l’issue de la dernière course mi-août sera déclaré vainqueur.



Par ailleurs dimanche aura lieu le Prix Jean Prat sur la ligne droite des 1600 mètres. L’épreuve a été avancée dans le calendrier pour que ses lauréats puissent disputer ensuite le Jacques Le Marois qui est la course la plus recherchée du meeting de la Côte Normande.