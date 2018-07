Dettori dit non au Qatar, Beau Pick 5 à Enghien

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 6 juillet 2018.

Pas de vidéos en ce mois de juillet

Nous reviendrons en forme en août depuis Deauville.

Beau Pick 5 à Enghien

Samedi, dans le Prix de Berlin qui réunit quelques-uns des meilleurs 3 ans à l’attelé. Voir notre pronostic.

Les chiffres des courses rendus publics

Par l’Afasec, qui nous apprend d’abord que les salariés des courses représentent un tiers des emplois de la filière équine en France. À ce jour, ils sont 4.060 employés pour 29.157 chevaux de courses et 2.441 entraîneurs présents sur 61 départements. Il y a eu en France l’an passé 2.580 réunions de courses, un petit peu moins qu’en 2016, et 18.300 épreuves.



À noter que le nombre entraîneurs diminue un peu sur un an au trot mais qu’il augmente au galop et que la féminisation du métier continue d’augmenter avec, en gros, 35% de salariées (46% chez les moins de 30 ans). Enfin, ce sont plus de 180.000 personnes qui travaillent dans la filière hippique, un peu plus des 170.000 étaient connus jusqu’à présent.

Des retraits conséquents hélas

Dans le Prix Jean Prat dimanche à Deauville. Ils ne sont plus que 7 au départ dans ce qui doit être un nouveau tremplin pour le Prix Jacques Le Marois. Les deux Gosden (britanniques) ont disparu de la liste, tout comme le Pantall Wootton. Cela dit, la course promet avec Olmedo, Cascaden, Wusool et Hey Gaman.

Dettori dit non au Qatar

Le crack a justement choisi de ne pas rempiler d’un an avec Al Shaqab pour pouvoir monter les chevaux de John Gosden, avec lequel l’entente est parfaite. Il faut dire qu’il a dans son écurie Enable et Cracksman.

Des courses à Clairefontaine

Ce samedi en réunion 4 à partir de 16h avec une attraction dans la 2ème épreuve, la Rouget Spirit of Britanny, qui a débuté victorieusement récemment.