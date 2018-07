1

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 7 juillet 2018.

Un nouveau départ au PMU

Il s’agit cette fois de celui de Samuel Loiseau, qui était depuis trois ans le directeur marketing de l’entreprise et à qui on doit entre autre les créations du Simple Jackpot et du Super 4. Il va quitter le PMU à la mi-juillet et on ne connait pas son remplaçant.



Ce sont tous les derniers cadres de l’équipe de Xavier Hurstel (Benoît Cornu, Michel Oddos, plus Isabelle Coltier pour le Trot) qui quittent donc l’entreprise, laissant les nouveaux arrivants, Cyrille Linette et Bertrand Meheut, avec une feuille quasi vierge de l’entreprise.



Bon, cela peut être perçu de différentes manières. En tout cas, je n’avais aucun problème avec lui, donc bonne chance à Samuel Loiseau.

Bazire toujours en attente de la 6.000ème

Ce sera peut-être ce samedi soir à Vichy avec Aubrion du Gers dans le Grand Prix du Conseil Municipal, ce qui est bien pour les deux champions. On pensait qu’il pouvait le faire vendredi à Feurs, mais en vain.

Les rongeurs attaquent les pistes de Nancy

La réunion prévue le 18 juillet prochain se disputera donc à Strasbourg. Les mulots ont creusé des galeries sur l’herbe et il y a des trous partout. Espérons que cela n’arrivera pas à Longchamp.

La dernière minute remporte un quinté mouvementé

En mode commando, Virgious du Maza a donc confirmé son retour en forme samedi à Enghien en remportant le Prix de la Manche devant Balando, bien drivé par Éric Raffin. Cicero Noa, mon favori, gêné dans le peloton, n’a pu terminer que 5ème, alors qu’encore une fois un concurrent a causé une grosse surprise, Ursa Caf, 3ème à 60/1. Au niveau des déceptions, il faut noter le Bigeon Aufor de Mire, qui a vite lâché, Classic Way et Coup Droit, qui a été disqualifié.

Matthieu Abrivard gagne le Prix de Berlin

Pour les bons 3 ans à l’attelé, toujours ce samedi à Enghien. Il a devancé avec Fabulous Wood le Duvaldestin Fifty Kalouma, qui revient bien après une période de repos. 4ème, le favori Mister F Daag a déçu.