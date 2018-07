Deux galopeurs français seulement dans le Prix de Paris samedi prochain ?

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 9 juillet 2018.

Juste 2 galopeurs français dans le Grand Prix de Paris ?

Incroyable ! Ils ne sont plus que 16 après le premier forfait ce lundi et seuls le Fabre Folamour et le Pia Brandt Neufbosq représentent la France pour l’instant. Il y a dix galopeurs irlandais de Coolmore et quatre autres britanniques. Cette situation est bien sûr un triste record et l'on espère qu’il y aura des supplémentations, mais cela paraît d’ores et déjà mal parti pour le quinté de samedi. Le feu d’artifice risque d’être britannique.

6.002 pour JMB donc...

Puisqu’il a remporté trois courses samedi soir dont la première avec Courchevel qui lui a offert sa 6000e. Commentaire du patron : "Je vieillis mais j’aime bien gagner" ! À noter qu’il a de bonnes chances ce mardi aux Sables d’Olonnes .

Le match en direct à Cabourg

Un deuxième écran géant y a été installé pour suivre la rencontre France Belgique ce soir à côté de celui retransmettant les courses. Espérons qu’il permettra aux supporters de venir nombreux. À noter bien entendu que le quinté des Sables est pourvu d’une tirelire de 5 millions d’euros en raison de la présence des Bleus en demi-finale.

Study Of Man dans l’Arc si tout va bien

Le lauréat du Jockey Club y débutera alors sur la distance classique selon le manager de l’écurie Niarchos. Auparavant, il devrait disputer une course à Deauville.

Rien ne va plus pour Olmédo

Le champion de Gérard Augustin Normand n’a terminé que 7e et dernier du Jean prat dimanche ( à 4/1). Cela ne va pas en ce moment pour lui.