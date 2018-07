Plusieurs côtes cassées pour David Békaert, Pas de gagnant au quinté mercredi

3

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 11 juillet 2018.

Plus que sept samedi soir dans le Grand Prix de Paris

Hélas, dont cinq Britanniques et Irlandais, et seulement deux Français. Encore une fois, deux questions se posent : où sont les chevaux français ? Est-ce que c’est l’état de la piste qui élimine nos concurrents ?

Golo Kanté pour l’autre

Mon ami Alain Roussel, co-propriétaire notamment de Traders, apprécie à coup sûr le milieu de terrain de l'équipe de France de football et de Chelsea. Il a décidé de nommer un des poulains de 2 ans, les G, ainsi. On lui souhaite un semblant de carrière similaire.

Plusieurs côtes cassées pour David Békaert

Le driver a chuté dimanche dans un tassement d’une course à l’Isle-sur-la-Sorgue. Il a également un pneumothorax et va devoir se soigner pendant plusieurs semaines. Responsable de l’accident, Christophe Martens a reconnu ses torts, expliqué évidement qu’il n’avait pas agi volontairement et s’est beaucoup inquiété de l’état de santé de son collègue. Un accident malheureux.

Pas de gagnant au quinté mercredi

À Enghien, où deux outsiders à 30 et 90 /1 ont terminé dans les trois premiers. Le favori King Sir Kir a été disqualifié.

Dernière semi-nocturne à Longchamp jeudi

Avec des épreuves à partir de 18h10 et malheureusement encore peu de partants au galop : 75 pour huit courses, soit un peu plus de neuf par épreuve.

Cyril Linette veut remettre les turfistes au centre du jeu

Le directeur général du PMU le dit dans une interview à Paris Turf. C’est notre édito du jour pour savoir ce qu’il pense d’une situation qu’il juge alarmante.