+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass du jeudi 2 août 2018.

De retour après quelques jours de vacances

Bonjour, me voilà de retour après quelques jours de vacances. Je suis à Deauville et à la recherche des meilleures infos pour tout le mois d’août et toujours à votre écoute.

José Bruneau de la Salle interdit de courir

Une mesure conservatoire prise par France Galop après des plaintes déposées contre lui. Il a aussi démissionné de tous ses mandats à France Galop ou il était notamment administrateur délégué à Maisons Laffitte.

Des départs inquiétants au PMU

Le secrétaire général Pierre Pages et mon ami Pierre Jean Alaux viennent de quitter l’entreprise après plusieurs dizaines d’années. Ils ne sont pas les seuls puisque Samuel Loiseau est également parti. Ils représentaient la mémoire du PMU. Cyril Linette va donc faire avec du neuf . Pierre Jean Alaux a particulièrement été le responsable d’Allo Pari qui collecte avec succès les enjeux par téléphone et du développement des PMU City. Bon, c’est dommage selon moi.

Dominique Bœuf à cloche pied

Il est devenu le conseiller image de Christophe Soumillon, ce qui est bien, mais a chuté lors d’un concours d’équitation près de la Tour Eiffel début juillet. Opéré, il se déplace en béquilles mais veut reprendre le plus vite ses activités après des fractures à la jambe occasionnées par l’incident.

Michel Roussel en partie responsable...

... des bons résultats de l’écurie Guedj, dont Fado du Chêne est le meilleur élément. Les trotteurs sont entraînés par Jean-Yves Le Mer, mais Michel Roussel a repris le haras et fait le tri parmi les chevaux présents. Bravo à lui...

Peut-être un beau quinté dimanche prochain à Deauville

La course devrait avoir lieu dans le second Groupe 1 du meeting , le prix Maurice De Gheest s’il y a au moins 14 partants. À ce jour, ils sont encore 23 dont de nombreux concurrents britanniques et deux Head.

Nos vidéos de retour ce weekend

Justement pour cette course et pour le handicap de remplacement. À ne pas manquer, car il y a du lourd !