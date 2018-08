VIDÉOS - Trois interviews pour le quinté du dimanche 5 août à Deauville

+

Le quinté a lieu dans le prix Maurice De Gheest, la troisième course de ce dimanche 5 août à Deauville. C’est un groupe 1, la plus haute valeur, qui réunit 20 sprinters sur 1.300m. Onze Britanniques et Irlandais sont de la partie avec également un Allemand. Il reste donc huit tricolores et c’est très ouvert.



Pour le Prix du Haras de la Pomme, c’est le handicap qui au départ devait être le quinté. Ils sont 16 dans cette 4e course sur 1.300m encore...

Stéphane Wattel présente City Light

Stéphane Wattel entraîne la meilleure chance française a priori, le très régulier City Light. C’est le numéro 4, et son sympathique entraîneur espère une belle course…



"C'est vrai qu'à chaque fois on propose des nouveaux challenges et à chaque fois il répond présent - ce qui est assez étonnant. On a commencé la saison tôt pour lui et il paraît toujours aussi bien", se réjouit Stéphane Wattel.

"Tous les feux sont au vert. Maintenant l'opposition va être multiple, elle va être de très haut niveau. Pour les turfistes, c'est une magnifique course", poursuit-il.

Prix du Haras de la Pomme : Wattel présente Inseo

Stéphane Wattel entraîne le 8, Inseo, qui fait une rentrée après une longue absence. Mais il devrait déjà bien courir selon lui.



"Il a été se reposer après une très jolie campagne l'année dernière et cet hiver. Je ne crois pas que ce soit un désavantage sur ces chevaux qui ont énormément d'influ. Je le trouve très bien. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il n'aura pas besoin de course de rentrée."

"J'espère le voir à son meilleur niveau tout de suite. On retrouve les mêmes, mais on a vu que lui il a son mot à dire dans les courses. (...) Moi je pense qu'il peut être compétitif tout de suite."

Grégory Benoist présente Millfield

Le crack jockey Grégory Benoist monte le 2, Millfield, qui sera sans doute le favori. Il n’a rien à lui reprocher !



"C'est un cheval qui est régulier, qui fait toutes ses courses, qui est vraiment sympa, facile à monter. On aura du poids mais il l'a toujours porté donc il n'y a pas de raison qu'il ne le porte pas cette fois-ci."

"Il affectionne particulièrement la piste en sable fibrée de Deauville. Il a toujours eu des bonnes performances sur cette courses donc je pense qu'on peut attendre un bon résultat de sa part."