Voici les coulisses de Bernard Glass du vendredi 3 août 2018.

3 inters pour la réunion de Dimanche à Deauville dont celle du favori du quinté. À voir et revoir...

Le quinté justement dans le prix Maurice De Gheest

C’est le second Groupe 1 du meeting et ils seront 20 dans la course, 11 Britanniques et Irlandais, 1 Allemand et 8 Français ! C’est sur 1.300m et cela s’annonce très ouvert évidemment avec les meilleurs jockeys européens au départ, sauf Oliver Peslier dont le partenaire, le moins titré, a été éliminé car ils étaient 23 engagés hélas.

On court partout ce samedi

Avec huit réunions Premium ! Aux turfistes de suivre s’ils le peuvent…

Encore Macaire / Nicolle à Clairefontaine...

Les deux entraineurs de Royan seront multi-représentés dans la réunion 1 du jour. Le premier va sans doute remporter plusieurs épreuves et le second devrait faire sien le quinté ou il a 3 représentants de choix au départ ! À suivre donc les yeux fermés...

Les G en piste encore à Enghien...

En réunion 5. Ce sont les 2 ans et on peut dire déjà que le sang de Ready Cash est imparable... Deux rejetons de Bird Parker se sont déjà imposés en province et une pouliche de Brillantissime est favorite en fin de journée de sa course. Leur grand-père est le même et ils ont aussi en commun d’être entraînés par Philippe Allaire, qui truste les succès avec ses jeunes pousses depuis plusieurs années.