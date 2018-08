+

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 4 août 2018.

Encore et toujours 3 inters pour la belle journée de dimanche à Deauville dont une dans le quinté très ouvert. À voir et revoir...

Bugsy Malone vise l’exploit

De remporter sa 5e étape du Trophée vert dimanche à Bréhal. Il est pour l’instant invaincu dans la compétition après quatre tentatives et bien que rendant 50m, c’est encore le favori de cette 5e course de la réunion 4 qui est un pick 5 vers 16 heures. Ils sont 18 au départ.

JMB gagne partout...

Ses chevaux sont bien et si Verbeeck drive Aubrion du Gers à Mons, il était lui samedi à Châteaubriant où il s’est imposé et a pris des places. Il veut son 20e Sulky d’or !

À suivre dimanche à Deauville

Je pense, André Fabre, multi- et bien représenté dans quelques courses de la journée.

Des non-partants en pagaille

Au trot Amiral Sacha fiévreux n’a pas couru le Grand Prix de Wallonie. À Clairefontaine, les deux Nicolle ont été retoqués par les commissaires pour vaccinations non conformes. Ils avaient été traités le 1er août dernier et il faut cinq jours avant de les présenter en courses, ce qui n’était pas le cas ! C’est désagréable, dans la mesure ou Kazarov était le favori de l’épreuve. C’est donc le 3e Nicolle qui s’est imposé, la dernière minute Arry devant Futbolisto et Drôle d’idée. Évidemment, les paris avec les non-partants sont remboursés .