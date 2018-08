+

Voici les coulisses de Bernard Glass du dimanche 5 août 2018.

Un seul gagnant du quinté de Deauville ce dimanche

Il fallait trouver cette bonne combinaison dans l’ordre et ce seul parieur y est arrivé. Il a donc touché 1,2 million. Bravo à lui. Hélas nos vidéos ont déçu. 5ème place seulement pour Stephane Wattel et non placées pour les 2 autres. On ira à Freddy Head la semaine prochaine.

Bugsy Malone vise l’exploit

De remporter sa 5e étape du Trophée vert dimanche à Bréhal. Il est pour l’instant invaincu dans la compétition après quatre tentatives et bien que rendant 50m, c’est encore le favori de cette 5e course de la réunion 4 qui est un pick 5 vers 16 heures. Ils sont 18 au départ.

La 1000ème tout de même pour Stephane Wattel

Il l’attendait avec son champion sprinter mais c’est arrivé auparavant avec le vainqueur de la 1 course, Milord's Song qui s’est imposé à 8/1.

La balade de Philippe Allaire

C’est reparti avec ses 2 ans puisqu’il a remporté, après ses 2 succès en province, la 1 épreuve réservée à la jeune génération à Enghien avec Girls Talk qui s’est imposée de plusieurs longueurs sous la poigne d’Eric Raffin. C’est une fille de Brillantissime et de Be My Girl, et donc une petite fille de Ready Cash, plus que jamais recherché par les éleveurs.

La fête à Clairefontaine

L’hippodrome dirigée par Axelle Maitre a en effet 90 ans et de multiples animations y sont prévues ce lundi pour les spectateurs présents.

Et de cinq pour Bugsy Malone

À l’issue d’une course tactique de Jos Verbeeck qui ayant ravi la tête à Uza Josselyn a imprimé un faux train avant de démarrer sèchement dans la ligne d’arrivée. Engluée à la corde, Uza s’est mise au galop et c’est la brave Billie de Montfort qui a pris finalement la seconde place. Aubrion devrait courir le prix d’été début septembre à Vincennes.

La fille de Bold Eagle 3ème seulement

C’était le 1er produit du crack en piste. Galilea Money drivée par JMB a été dominée pae 2 entraineurs de province. À voir...