Voici les coulisses de Bernard Glass du mardi 7 août 2018.

Gatsby Perrine meilleure note chez les 2 ans trotteurs

Et c’est une 4 victoire en 4 tentatives pour Philippe Allaire chez les jeunes pousses. Son pensionnaire en a remporté 2, une à Cabourg et l’autre dimanche à Enghien dans un bon temps. Vu ses gains, il va se reposer maintenant jusqu’à la fin septembre. C’est un fils de Bird Parker dont la production part très fort.

Retour aux affaires pour les meilleurs D

Ils disputent ce mardi soir à Cabourg la 1ère course en vue du Critérium des 5 ans prévu le 1er septembre prochain. Donc Django Riff va devoir rendre 25m à Detroit Castelets et Direct Way. Seul manque à l’appel dans cette génération sans vraiment de leader, le bon Bazire Davidson du Pont.

De belles origines mardi également mais à Deauville

Avec les Prix des Marettes pour les pouliches et de Crevecoeur pour les poulains. Dans la 1ère épreuve, on trouve la sœur de La Cochère lauréate l’an passé Montviette, entraînée par Jean-Claude Rouget discret jusqu’à présent, mais aussi la Wertheimer Lucky Jolie et la Freddy Head Lady Neartica. Dans la seconde, un Aga Khan bien né, Sanary, et un autre Rouget Qaabil supplémenté pour courir.

À ce sujet

On note les présences de plusieurs concurrents portant la casaque Maktoum sur les pistes de Deauville et Clairefontaine, ce qui évidemment n’est pas étranger aux prochaines ventes ou la présence des Cheiks de Dubai ou de leurs représentants est annoncée !

Un beau quinté mercredi à Saint Malo

Dans l'épreuve du GNT avec Cleangame comme favori face à des 5 ans en nombre et à l’un de mes chouchous actuels Aldo d’Argentré.