Un succès sympathique

Celui dans le quinté du trio Nicolas Caullery, Kylian Barbaud et Claude Bodin... Leur cheval On The Sea, la dernière minute, s’est imposé à la fin au prix d’une belle fin de course et leur bonheur était très communicatif. Le jockey a remporté son 1er quinté et c’est bien de la part de son mentor de lui faire confiance plutôt que d’aller chercher des cavaliers confirmés . Nicolas Caullery réalise un beau meeting et son propriétaire fidèle mérite ce succès dans une course dont je vous donnais le quarté.

Pas de chance...

Un entraîneur australien a présenté samedi dernier dans une course chez lui 8 des 9 chevaux au départ. Eh bien c’est le seul ne lui appartenant pas qui s’est imposé.

Un bon lot de poulains

Ils débutaient dans la 5ème course de Deauville , le prix de Crevecoeur . C’est le Freddy Head Anodor qui s’est imposé devant le Fabre Persian King . Après l’épreuve les entourages des 2 épreuves évoquaient des supers chevaux de leurs écuries. On va donc les revoir encore ..Chez les pouliches , dans le pendant de cette épreuve, c’est la sœur de La Cochère, Montviette, favorite, qui l’a emporté dans un bon rush final aux dépends de la Fabre (encore second) Lucky Jolie et de la Head Lady Neartica. Un rare succès pour Jean Claude Rouget discret pour l’instant au contraire des dernières années. Sa pouliche doit galoper...

De bons chiffres sur le net selon l’Arjel

Ils sont en effet positifs pour le 1er semestre, ce qui est encourageant mais dans les lieux de prises de paris cela reste poussif pour les enjeux. A suivre.