VIDÉOS - Trois interviews pour la réunion du 12 août à Deauville

Le Prix Jacques Le Marois est l’épreuve principale et celle qui est la plus recherchée du meeting d’été sur la côte normande. Ils sont onze champions au départ de ce troisième groupe 1 dont une britannique redoutable Alpha Centaury et la merveille de Freddy Head, With You.



Cette dernière a remporté il y a quinze jours le premier groupe 1 et son entraîneur a, lui, déjà gagné les deux premiers, avec également la semaine dernière Polydream. Va-t-il réussir la passe de 3 ? Pas impossible. C’est la cinquième épreuve.

Freddy Head présente With You

Comme ils ne sont que 11 dans cette épreuve principale, le quinté se dispute dans le Grand Handicap de Deauville qui est la troisième course de dimanche. Ils sont 16 à courir sur les 1.600m de la ligne droite et le terrain, en raison des pluies, sera bien souple.



"Ca va être difficile, c'est une course difficile mais la pouliche a l'air très bien. Elle vient de gagner le prix Rothschild, elle connaît bien la piste, elle s'est acclimatée", explique Freddy Head, qui assure que la piste souple ne posera aucun problème à With You.

Nicolas Caullery présente Walec

Nicolas Caullery a remporté le quinté de mardi dernier et est particulièrement en forme. Il présente Walec, le 6, qui vient de bien faire dans la course préparatoire. Il est donc confiant. "On a amené le cheval dans de bonnes conditions et on a vraiment visé cette course-ci (...) Il y a pas mal d'atouts dans son jeu, il l'a montré par le passé et il est revenu en forme cette année. Les éléments sont avec nous, on verra les numéros de corde, mais c'est notre objectif du mois d'août avec ce cheval", explique-t-il. Et d'ajouter : "Il va faire partie des bonnes chances de cette course".

Yann Barberot présente Diwan Senora

Yann Barberot entraîne le 9, Diwan Senora. Il vient de remporter son quinté et est donc pénalisé au poids. "Il est en bel forme mais c'est toujours difficile d'arriver sur un Grand Handicap avec une surcharge mais on a la forme pour nous", glisse-t-il, peu confiant malgré tout.



Surtout qu'il n'est "pas sûr" que Diwan Senora soit "un cheval de ligne droite". "C'est un cheval de bon terrain donc on va prier pour qu'il ne pleuve pas trop, sinon ça sera très compliqué. Il faut que la piste reste rapide", explique-t-il définissant son cheval comme un "attentiste". "Il aime bien se faire emmener par les chevaux et ça lui donne le moral pour finir", conclut-il.