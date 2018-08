+

De nouveau 3 inters pour la réunion de dimanche à Deauville, 2 sur le quinté et une, de Freddy Head, pour la belle du jour. A voir et revoir...

Justement ils sont restés 13 dans le Jacques Le Marois

C’est la course la plus recherchée du meeting d’été et l’une des plus cotées sur 1600m. On s’attend à un beau duel entre les cadettes de l’épreuve, la britannique Alpha Centauri et la tricolore With You entrainée par Freddy Head qui a déjà remporté les 2 premiers groupes 1. On y reviendra demain.

JMB super à Saint Malo

Ou il a remporté les 5 courses qu’il a disputées. A noter également la victoire de Marie Bazire qui est sa petite cousine, la petite fille de Christian, le frère du père de JMB. Elle s’affirme au trot monté...

Deux belles épreuves de trot ce samedi

La 1ère à Enghien est le Prix de Londres vers 16H35. Un classique monté dont le tenant du titre Arlington Dream est de nouveau le favori face à la brave Ulka des Champs et à Vittorio de Carly. La seconde se dispute en Suède à Aby vers 18H40. Elle oppose les 2 cracks scandinaves Propulsion et Readly Express, les 3et 1er du dernier Prix d’Amérique. Le Leblanc Coquin Bébé est dans la course mais comme outsider bien sûr .On peut jouer sur cette course en réunion 6.

Study Of Man attendu mardi prochain à Deauville

Le vainqueur du Jockey club doit disputer le prix Guillaume d’Ornano en vue du prochain prix de l’Arc de Triomphe qui reste également un objectif d’Enable, la tenante du titre...

La fête à Clairefontaine le même jour

L’hippodrome proposera en début de soirée un concert de chansons de Johnny avant à 23h un feu d’artifice...