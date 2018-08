+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 11 août 2018.

La première Bold Eagle a été distancée

Elle courait vendredi soir à Cabourg et cette Green Grass n’a pas terminé le parcours d’une épreuve, remporté par la Anne, Gaya Vici. Les trotteurs de Franck Anne sont en forme en ce moment, attention. Ce dimanche à Enghien, un jeune Allaire revient en seconde semaine. Get Happy dispute la troisième course de la réunion 5 en semi-nocturne dont il est favori, après le brillant succès de ses débuts. Mais il y a dans la course encore un jeune trotteur de Franck Anne, Général Bravo.

Du beau monde mardi à Enghien

Pour la dernière du meeting d’été avec des champions engagés dans le Prix Jean Luc Lagardère. Aubrion du Gers, de retour de Belgique, en est le favori et après Uza Josselyn, il est opposé cette fois, entre autres, à Bird Parker et Valko Jénilat...

Zarkamiya, l’autre attraction de dimanche à Deauville

La fille de Frankel et Zarkava dispute son premier groupe 3, le prix Minerve contre sept autres pouliches. Douée mais délicate, cette représentante de l’Aga Khan est l’un des atouts d’Alain de Royer-Dupré dans les belles épreuves cette année.

Des propos pleins de sagesse pour Matthieu Abrivard...

Il ne se contente pas d’être un des meilleurs pros du trot à son jeune âge, il regarde aussi son environnement et donne chaque semaine ses sentiments dans Paris Turf. Samedi, il a évoqué à son tour l’inflation des réunions. "Quand on voit 50 courses dans une journée, on comprend que les parieurs ne savent plus où donner de la tête", dit-il avant de critiquer la diffusion par Equidia de courses étrangères méconnues, au détriment de courses françaises en province. CQFD.