Propulsion domine de peu Readly Express

C’était samedi soir A Aby. Le 3ème du prix d’Amérique a donc dominé le vainqueur de la Grande course de trot mais il était en grande forme alors qu’il s’agissait seulement de la seconde course après une longue absence de Readly. Lequel reviendra en janvier 2019 à Paris alors que Propulsion malgré ses bons résultats français ne disputera plus la Prix d’Amérique. Son entourage le destine cet hiver aux épreuves scandinaves seulement...

3000 pour Eric Raffin

Il a atteint ce chiffre important en fin de journée à Enghien avec une petite championne de l’écurie Guarato Face Time bourbon. À 37 ans il a un palmarès riche de plusieurs Groupes 1, notamment dans le Cornulier avec Roxane Griff , mais il n’a toujours pas remporté le Prix d’Amérique, ce qui ne serait plus tarder.

Des partants à Clairefontaine ce lundi, comme toujours

Ce n’est pas Longchamp et tant mieux.110 chevaux sont inscrits dans les 8 courses de la réunion, ce qui fait 14 de moyenne... Elles sont 16 dans le quinté et 18 dans le pick 5.

City Light à Macao ?

Le sprinter de Stéphane Wattel pourrait s’y produire d’ici à la fin de l’année. Affaire à suivre...

Kayenne et des surprises

C’était la favorite et elle s’est imposée sans coup férir avec une belle monte de Stéphane Pasquier devant 2 outsiders comme souvent dans les quintés de Deauville : Rominou et Skaletto. Magari et Diwan Senora ont complété la bonne combinaison malgré les réserves donc de Yann Barberot. En revanche déception avec Walec,Maximum Aurelius et Body Sculpt battus sans excuses.