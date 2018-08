+

Alpha Centauri va revenir

Après sa démonstration dimanche dans le Jacques Le Marois , les commentaires ont tous été élogieux pour la pouliche irlandaise de l’écurie Niarchos. C’est une crack qui va courir encore é fois en Angleterre et peut être la Breeders Cup aux Etats Unis. son entourage compte la représenter l’an prochain dans la même course comme l’avait fait son arrière- grand-mère Miesque..



Pas de déception du côté des battus : Olivier Peslier et Freddy Head ont jugé la gagnante inapprochable et sont donc ravis de leurs accessits.

Et un autre champion au trot en piste ce mardi

Aubrion du Gers vise une 6ème victoire consécutive à Enghien dans le Prix Jean Luc Lagardère (voir édito).

Un quinté encore riche en surprises à Clairefontaine

Avec le réveil de la lauréate Bella Bolide ( arrêtée la dernière fois ) et un outsider à 70/1 à la 4ème place. A noter les déceptions de La Milva et de Golden Rajsa. La 1ère a mené et a vite cédé ! et le jockey de la seconde m’a paru très gentil avec elle ! Surprenant. A noter en revanche la générosité de Lady Sidney à l’arrivée de toutes ses courses. Elle fait des manières pour entrer dans les boites mais ensuite elle donne le meilleur d’elle-même. C’est bien.

Deux jockeys à féliciter

Stéphane Pasquier auteur d’un beau coup de 3 dimanche à Deauville et en piste mercredi avec son vainqueur du Jockey Club Study Of Man et le jeune Jérome Moutard second dimanche mais victorieux ce lundi à Clairefontaine. Il mérite de monter plus souventcar il est doué et sympa de plus.

Le retour de Criquette

Après quelques semaines de vacances, elle a rejoint Deauville ces 2 derniers jours. Elle est toujours très accessible, a quelques chevaux en collaboration, et va assister aux ventes de yearlings comme tous les ans.