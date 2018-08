+

Voici les coulisses de Bernard Glass du mercredi 15 août 2018.

Deux bonnes notes pour l'avenir

Au trot Virgious du Maza avait encore la possibilité de faire un bon résultat avant sa faute dans le dernier tournant du Prix Jean Luc Lagardère. On doit le reprendre tout comme au galop Infirmier dans le quinté de ce mercredi, où cet attentiste n’a pas eu les coudées franches pour terminer son parcours avec Grégory Benoist .

La dernière d’Enghien cet été

En réunion 2 et à partir de 12 heures ! La semaine prochaine, les courses reprendront à Vincennes pour un meeting d’été qui promet : 31 réunions prévues d’ici au 30 octobre prochain, soit 237 courses, un budget de 13,3 millions d’euros et une moyenne par course de près de 60.000 euros !

Ultra Ducal est décédé

Il avait 32 ans et a été l’un des derniers champions de la casaque Viel, beaucoup plus rare maintenant. Second et 3e du Prix d’Amérique dans les années 90, il a aussi enlevé les Prix de France et de Paris avant de terminer sa carrière en 1993, victime d’ennuis de santé à répétition. Au haras, il était le père notamment de Grâce Ducal et de Grassano. Il était la propriété de Paul Viel bien entendu.

Study Of Man battu...

Pour sa rentrée dans le Prix Guillaume d’Ornano ce mercredi, où l’on trouvait au départ les 3 premiers d’ailleurs du Jockey Club. Longtemps loin du leader, il s’est un peu rapproché pour finir, mais 3e seulement, derrière Patascoy qui a donc confirmé de belle façon sa seconde place du jockey et surtout derrière l’Irlandais Knight To Behold qui l’a fait nettement de bout en bout, alors qu’il venait de décevoir dans le Derby d’Irlande et qu’il n’avait à son actif qu’une victoire dans une Listed. De quoi s’inquiéter pour nos lignes même si, selon Stéphane Pasquier, il n’était pas prêt. Toujours selon son jockey, Study Of Man devrait tenir les 2.400m, donc sa participation à l’Arc de Triomphe est toujours d’actualité.