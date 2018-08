VIDÉOS - Trois interviews pour la réunion du 18/19 août à Deauville

+

À Deauville, le début de l’événement est le samedi soir avec des ventes de Yearlings qui vont durer jusqu’à lundi. Un peu moins de 400 jeunes chevaux de 18 mois parmi les mieux nés et les plus fits vont passer sur le ring devant des acheteurs et des courtiers internationaux surtout, mais français également.



C’est la plus importante vente chez nous de jeunes galopeurs dont les acquéreurs espèrent qu’ils seront des champions sur les pistes des hippodromes. Cela marche car les résultats sont là. Éric Hoyeau est le président d’Arqana, qui organise ces ventes.

Antoine Hamelin présente Der Graue

Dimanche 2 groupes 1 auront lieu à Deauville, les Prix Morny et Romanet mais comme il n’y a pas beaucoup de partants, le quinté a lieu dans le Grand Handicap des sprinters en 3e course avec 16 partants. La distance est courte, 1.200m, et c’est très ouvert. Voici 2 outsiders.



Antoine Hamelin monte le 9 Der Graue qui a remporté une course similaire l’an passé et qui vient d’effectuer une belle rentrée en vue de ce handicap : une chance selon lui.



Antoine Hamelin présente Der Graue pour la réunion de Deauville Le quinté du dimanche 19 août a lieu à Deauville où une vente de Yearlings est organisée en parallèle du samedi au lundi. Trois interviews pour préparer au mieux cette réunion.

Matthieu Boutin présente Orangefield

De son côté, Matthieu Boutin entraîne le 10 Orangefield, qui est confirmé dans cette catégorie et vient de remporter sa course. Donc les données changent au poids, mais...