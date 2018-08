Un beau dimanche à Deauville

1

Un rappel : 3 sons. 2 pour le quinté de Deauville et l’autre qui évoque les attentes des ventes de yearlings. À voir et revoir. À noter que les 2 pros interrogés sont les 2 premiers de cette même course l’an passé. Et si l’histoire se répétait ?

Les étalons les plus chers

Dans son reportage intéressant ce samedi, Paris Turf dresse la liste de ces top reproducteurs du moment. 3 ne sont pas répertoriés : Galileo et Américan Pharoah dont les tarifs sont confidentiels et Anodin, un nouveau venu recherché mais pas représenté cette année à Deauville.



Pour les autres galopeurs, c’est Dubawi qui vaut le plus cher, 280.000 euros la saillie, devant Frankel, 200.000 et Invincible Spirit 120.000. Les 2 premiers fonctionnent en Angleterre et le 3e en Irlande et ils sont les pères notamment des cracks Postponed, Cracksman et Moonlight Cloud.

Une belle brochette

Vendredi dernier l’hippodrome de Pornichet a célébré les 3 champions drivers qui se produisaient sur sa piste. Donc JMB , Eric Raffin et Matthieu Abrivard ont posé pour une photo légendée ainsi : 11.000 victoires pour ce trio.



En effet JMB en a 6.000, Raffin 3.000 et Abrivard 2.000. Evidemment cela pose un hippodrome et c’est une sympathique initiative.

Une 5e pour la route ?

Sans aucun doute. Bugsy Malone dispute la 13e étape du Trophée Vert ce dimanche à Montier en Der. C’est en réunion 4, en 5e course, vers 16 heures, et ils ne sont que 13 au départ. Bugsy, qui est assuré de la victoire dans ce tournoi, n’aura à craindre que Venosc de Mirel pour l’emporter, mais il faut espérer pour ce dernier que son driver sera plus inspiré que vendredi soir dans le quinté de Cabourg ou après avoir assuré un train d’enfer, il s’est écroulé dans la ligne d’arrivée.

Une beau dimanche à Deauville

Avec 4 courses de Groupes dont 2 Groupes 1 : le Prix Jean Romanet où la favorite est la tricolore Bateel et le Prix Morny où ils ne sont plus que 9 bébés champions, 7 Britanniques et Irlandais contre 2 seuls tricolores (voir chevaux du jour). À noter également le retour en piste de la vaillante Luminate qui va chercher dans le prix de Pomone une réhabilitation à sa contre-performance du Diane où après avoir mené elle avait cédé totalement.