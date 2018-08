Les footballeurs à Deauville

+

Dimanche dernier Edinson Cavani était en famille à Deauville pour assister aux épreuves et au Polo tout près et ce mardi c’est Roland Courbis qui suivait pas à pas Jean-Louis Bouchard, dont l’un des champions Sacred Life disputait la 1ère course dont il a terminé second. Avec Antoine Griezmann, y aurait-il un engouement ?

La France remporte le 1er tournoi des Nations

Une compétition dont c’est la 1ère année qui vise à classer les vainqueurs de toutes les courses de Groupes durant le meeting de Deauville. Les chevaux tricolores devancent les anglais et les irlandais.

Une bonne seconde place

Le propriétaire de Zadig et Voltaire, Thierry Gillier, acheteur de quelques yearlings aux ventes l’an passé, a vu sa première pouliche prendre une bonne seconde place dans une épreuve pour inédites ce mardi. Son nom : Olympe. Elle est à suivre tout comme la lauréate, une Augustin Normand, Commes, qui l’a bien fait.

Soumillon à l’écart

À l’image des chevaux de Jean-Claude Rouget, il connaît une moindre réussite cette année sur la côte normande et avant la dernière ce mardi son écart de gagnant était de 20. Il n’a notamment pas remporté de Groupes 1 et a pris peu de places dans les épreuves principales.

Quelques notes au trot après la reprise à Vincennes

Fabulous Wood (Matthieu Abrivard) a remporté un nouveau et franc succès dans la course réservée aux meilleurs mâles de 3 ans. Une génération qui se cherche comme celle des 5 ans ou là ce sont Délia du Pommereux et Diable Vauvert qui ont devancé les Détroits Castelets, Davidson du Pont et autre Django Riff.



La bonne note quand même aux protégés de JMB pour le Critérium prévu le 1er septembre prochain. Dubai des Essarts lui a réussi sa première monté aux dépends de Dexter Fromentro. Il est à suivre dans la spécialité.



À noter qu’Éric Raffin a manqué cette reprise. Il souffre de son épaule mais il n’y a rien d’inquiétant pour son entourage.