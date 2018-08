Chrisiane "Criquette" Head sur Equidia

+

Réagir

Retraitée de l’entrainement, Christiane "Criquette" Head va devenir consultante sur la chaine des courses Equidia. Une nomination très applaudie lorsqu’elle a été annoncée par les dirigeants de la télé mercredi 22 août.

Un nouveau directeur du marketing au PMU

Un spécialiste de la clientèle sur qui va reposer l’espoir d’une relance. Il va devoir vite se familiariser avec les Courses.

Un non partant dans le quinté de Clairefontaine

Le 13 apiculteur n’a pas pris part à la course jeudi 23 août. Il n’y avait donc plus que 13 partants dont 3 Nicolle. Merci à lui.

Un crack britannique

Il s’appelle Roaring Lion, il a été 3 du Derby d’Epsom sur 2.400m, mais est le plus fort sur 2000m puisqu’il a remporté à la mode les Judmonte Stakes à York mercredi devant le favori Poet s Word. Il est entrainé par John Gosden mais ne courra pas l’Arc ou 95 engagements sont connus à cause de la distance.



Son mentor sera représenté il est vrai par Enable, la tenante du titre qui revient bien et par Cracksman qui ne disputera pas les préparatoires au contraire de la jument prévue dans le Vermeille. Reste à savoir quel sera le choix de Dettori qui monte les 2.

2 quintés difficiles pour le dernier week end de Deauville

Le Grand Handicap de la Manche samedi 25 août et la traditionnelle épreuve pour juments sponsorisée par Barrière le dimanche 26 août. On va essayer de faire le meilleur choix possible.

Arqana au trot aussi

Elle organise ce jeudi 23 août à Vincennes des ventes de yearlings trotteurs et on va beaucoup entendre du Ready Cash.