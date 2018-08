VIDÉOS - Deux interviews pour la journée du 26 août à Deauville

+

C'est le dernier quinté dominical de Deauville ce week-end du 25 et 26 août 2018. C’est la journée Barrière le dimanche et le quinté se dispute dans la troisième course avec quatorze pouliches sur 2000 mètres.



Il s'agit du Prix Casino Barrière de Deauville et les deux pouliches présentées sont deux bons outsiders. Voici donc deux interviews pour ce quinté.



Cristian Demuro, un jockey qui s’est illustré cet été

"J'espère qu'il va pleuvoir parce qu'elle aime le terrain lourd". Cristian Demuro commente les performances de la pouliche qu'il monte à Deauville. C’est l’un des jockeys qui s’est le plus illustré cet été et il monte le 14, Folleville. Cristian Demuro est confiant. La pouliche est en progrès et si la pluie arrive c’est mieux pour elle.

Patricia Butel entraîne le 11 Zilione Sun

"La dernière fois c'était vraiment de ma faute. J'avais donné les mauvais ordres", confie Patricia Butel. Elle entraine le 11, Zilione Sun, qui après avoir bien fait à Paris vient de décevoir à Clairefontaine dans la course de référence dont elle a terminé 8e. "Il faut la reprendre", dit- elle.