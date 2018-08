Deauville : Channel aime Griezmann

+

Lors de la vente de charité organisée mercredi dernier à Deauville pour aider à la reconversion des chevaux de courses, une vente qui a rapporté 100.000 euros. L’un des 2 frères Wertheimer a donc acheté aux enchères un maillot dédicacé de l’attaquant des Bleus, Antoine Griezmann. Il l’a payé 5.000 euros, ce qui aurait pu être plus, vu l’engouement du public français après la Coupe du Monde.

Bons débuts à Vincennes du tandem Macaire / Guenet

Le maître entraîneur d’obstacles a la possibilité, depuis peu, de faire la même chose au trot et après quelques réussites en province, il disputait ce samedi sa 1ère course à Paris avec au sulky sa cavalière d’obstacles attitrée Barbara Guenet.



C’était une course d’amateurs et leur cheval a pris une bonne 3ème place derrière deux outsiders. Ils reviendront tous les 3 à Vincennes dans un mois pour disputer une épreuve monté qui sera là un objectif. Mais c’est déjà pas mal.

2 interviews pour le dernier quinté dominical de Deauville avec 14 pouliches au départ. Deux bons outsiders, à voir et revoir.

Antoine Levan nouveau directeur du marketing du Pmu

Il prendra ses fonctions le 3 septembre prochain en remplacement de Samuel Loiseau avec une feuille de route qui exigera des résultats rapides vu la situation des courses. Il vient de Conforama où il s’occupait entre autre de la clientèle.

83% de réussite sur la Côte Normande

Ce n’est pas d’un entraîneur français qu’il s’agit, encore que Freddy Head ne doit pas en être très loin, mais du britannique Charlie Appleby 6 fois victorieux cet été avec les Godolphin. Il a dernièrement remporté le Grand Prix de Clairefontaine avec le rentrant Bruntland que l’on devrait revoir le week-end de l’Arc. Attention il a 3 partants dimanche dont Loxley dans le Grand Prix de Deauville qui paraît posséder une belle chance.

Justement Ils seront 7

Dans le Grand Prix, un Groupe 2 en partenariat avec la chaîne Barrière, dont le tenant du titre Tibérian et 4 anglais ambitieux. C’est la 6ème course vers 16h55.

Libello crée la surprise dans le quinté

Une bonne réclamation donc pour son entourage puisque cet ex-Béguigné et ex-Rouget venait d’être acheté ainsi par un propriétaire de Cédric Boutin.



Il a remporté à la mode 30.000 euros bien joué. La troisième Vas Y Sakhée nous enlève le tiercé alors que notre dernière minute Goderville a déçu.

Fado du Chêne battu

Au sprint. Le meilleur 3 ans s’est incliné face à la hargne de Matthieu Abrivard vainqueur avec la brave Ferreteria qui avait l’avantage d’avoir déjà couru à l’attelé récemment et à Feeling Cash. Ce sont les 3 leaders de la génération au monté.