Les favoris à l’honneur à Cagnes sur Mer

C’est Un Mec D’Héripré qui a remporté de bout en bout la 4ème et dernière étape du Trot à grande vitesse samedi soir. Bien drivé par Franck Ouvrie, il a pris la tête dès le départ et n’a pas été approché par Dijon encore remarquable. Up And Quick un peu malheureux a pris la 3ème place devant la brave Billie de Montfort. Bravo à eux que l’on va retrouver tout l’automne et tout l’hiver.

Mauvaise course pour Bertrand Lestrade à Pompadour

Il montait le Macaire Provokator dans la 1ère course de la réunion 4 dimanche. C’était le favori et il en avait plein les mains durant le parcours qu’il faisait en 4/5ème position sans se rapprocher. Il a essayé de venir à l’entrée de la ligne droite mais derrière des chevaux de front devant lui et n’a terminé que 3ème sur 7. Pas cool pour les parieurs.

Une princesse dans le peloton

La fille des époux régnant de Norvège, la princesse Martha Louise a passé avec succès son autorisation de driver en amateurs dans son pays. Elle a 47 ans et s’est déjà illustrée en concours hippiques. Elle va pouvoir disputer des courses dans son pays et si elle a 5 succès les portes de Vincennes lui seront grandes ouvertes. Tant mieux.

Lui s’améliore

Il s’agit d’un vrai passionné, Benoit Chalmel avec lequel j’ai jadis partagé des vacances où il passait son temps à lire les programmes de trot. Driver amateur depuis 2 ans sans trop de succès, il vient gentiment en progrès et samedi a pris à 127/1 une seconde place à Vincennes. Bon, on peut commencer à le suivre car il en veut.



Le quarté en 5 et pas mal les vidéos

Patricia Butel a pris la seconde place avec ma dernière minute Zillione Sun. Elle nous conseillait de la reprendre. Christian Demuro , en tête à mi ligne droite a plafonné à 100m du poteau terminant 7ème tout près. Il est à reprendre comme la note Urban Poete. Je vous indiquais le quarté désordre en 5 chevaux seulement.