Découvrez les coulisses de Bernard Glass du lundi 27 août.

Les gros poids en pôle...

Le brave Taupin Rochelais dispute avec 9 adversaires la nouvelle édition du Grand Steeple Chase des Flandres à Waregem en réunion 6. C’est la quatrième course vers 16h25 et ce beau gris âgé de 11 ans va essayer de remporter cette épreuve pour la quatrième fois de suite avec un poids revu à la hausse, puisqu’il doit porter 76 kg, 8 de plus que le second cheval du programme ! Il est piloté par Thomas Beaurain et ce serait bien qu’il gagne.



De son côté, Nice To See You dispute le quinté de Deauville avec 66 kg, ce qui est rare dans ces courses. Attention, il a mieux couru qu’il ne le paraît la dernière fois. Il peut terminer 5e...

Christian Demuro pas content

Il s’est pris quatre jours de mise à pied dans le quinté de dimanche, une sanction on ne peut plus sévère alors qu’il montait Folleville. Cela va l’empêcher de participer à la réunion du Moulin de Longchamp début septembre...

Christophe Martens également...

Il a été sévèrement sanctionné avec Angelo Am dimanche également dans le Grand Prix de Beaumont de Lomagne qu’il avait remporté. Il a été disqualifié pour avoir empiété les piquets à la sortie du dernier tournant. Il a fait valoir que, tassé, il ne pouvait faire autrement ! Une sanction là aussi sévère car il l’avait emporté nettement...

Cela devrait le faire pour le Critérium des 5 ans...

Ils ne sont que 17 engagés avant la confirmation des partants mercredi. À 14 le Trot prend cette course prestigieuse comme quinté...

Le tiercé de tête des jockeys...

Malgré leur relatif manque de réussite cet été, Pierre-Charles Boudot, Christophe Soumillon et Maxime Guyon mènent la danse dans la course à la Cravache d’Or et ils se tiennent de très près tous les trois.