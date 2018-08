VIDÉOS - Cinq interviews pour préparer la réunion du 1er septembre à Vincennes

+

Réagir

Le quinté a lieu, après beaucoup d’hésitations, dans le prix Guy Le Gonidec, la 4e course, avec 16 partantes. Beaucoup font leur rentrée et parmi elles se trouvent le leader de la génération des 4 ans, Erminig d’Oliverie, qui sera la grande favorite. Derrière elle, c’est très ouvert.

Mathieu Abrivard présente Elena de Piencourt

Matthieu Abrivard drive le 4 Elena de Piencourt qui a l’avantage d’avoir déjà couru deux fois cet été. "C'est le top des pouliches, ce n'est pas une course facile mais elle a deux bons parcours dans les jambes où elle s'est bien comportée (... ) Ca peut peser dans la balance, au moins pour une bonne place", glisse-t-il alors que les autres concurrents effectueront leur rentrée.



Et d'ajouter : "Ma jument est en bonne forme, la distance ça ne va pas l'embêter même si elle n'a pas de marge de manœuvre car elle est un peu dessus des bonnes pouliches de la génération".

Mathieu Abrivard présente Elena de Piencourt La journée du samedi 1er septembre s'annonce haut en couleur. Pour la préparer au mieux, voici cinq interviews concernant le quinté, le critérium des 3 ans ou encore le prix de Beaugency.

Franck Anne présente Elite du Ruel

Franck Anne présente le 14 Elite du Ruel. C’est l’une des meilleures de sa catégorie et il est également confiant pour un bon accessit. "On est mieux avec que des femelles, quand il y a une rencontre avec des mâles c'est plus difficile. Elle est bien, elle a fait le meeting d'Enghein et elle est restée en conditions", assure-t-il.

Franck Anne présente Elite du Ruel La journée du samedi 1er septembre s'annonce haut en couleur. Pour la préparer au mieux, voici cinq interviews concernant le quinté, le critérium des 3 ans ou encore le prix de Beaugency.

Jean-Michel Bazire présente Davidson du Pont

Le Critérium des 3 ans est la course principale du jour qui a lieu en 6e épreuve avec seulement 13 partants, tous déferrés pour l’occasion car c’est un classique. La génération se cherche un leader et c’est ouvert pour la victoire.



Jean Michel Bazire entraîne et drive le 11 Davidson du Pont. C'est l’un des ténors qui n’est, cependant, pas encore à 100%. Mais avec Jean-Michel Bazire, il faut s'attendre à tout. "Normalement, j'étais censé courir déféré que des postérieurs mais comme je suis juste, on va tenter de le déferrer des quatre... Il avait besoin de se reposer, il était un peu tombé amorphe donc on l'a rafraîchi deux mois à la mer. Ça lui a fait le plus grand bien mais du coup, il est un peu juste", explique-t-il même s'il assure qu'il sera déçu si Davidson du Pont ne finit pas dans les trois premiers.

Jean-Michel Bazire présente Davidson du Pont La journée du samedi 1er septembre s'annonce haute en couleurs. Pour la préparer au mieux, voici cinq interviews concernant le quinté, le critérium des 3 ans ou encore le prix de Beaugency.

Matthieu Abrivard présente Détroit Castelets

Détroit Castelets est aussi doué que délicat. À voir donc dans ce Critérium des 3 ans, surtout que sa dernière sortie était difficile. "La rentrée était bonne à Cabourg, mais il a fallu un petit peu déréglé notre cheval et on l'a vu à Vincennes où il m'a un peu embêté à tourner. Pour une dernière préparation ça n'a pas été magnifique", regrette-il. Et d'ajouter : "Ce coup-ci, il va être mieux, il va être déféré des quatre et on va plus aller de l'avant (...) Il faut qu'il rassure par rapport à sa dernière sortie".



Matthieu Abrivard présente Détroit Castelets La journée du samedi 1er septembre s'annonce haute en couleurs. Pour la préparer au mieux, voici cinq interviews concernant le quinté, le critérium des 3 ans ou encore le prix de Beaugency.

Franck Anne présente Akim du Cap Vert

Le prix de Beaugency revoit en piste des concurrents au Prochain Prix d’Amérique. C’est la 7e course et parmi les partants aux 25m on trouve Akim du Cap Vert, le 12. Selon Franck Anne, il revient un peu en forme.