Et revoilà les nocturnes

Il faut en profiter. Plusieurs inters (5) pour la journée de gala de ce samedi à Vincennes et du lourd chez les pros interrogés, en signe d’adieu.

Alain Griezmann également propriétaire

Le père d’Antoine qui a initié son fils aux courses a reçu l’agrément de France Galop. Il va donc pouvoir , à son tour , vibrer un peu plus avec sensiblement les mêmes couleurs, noire et rose, que son fils.



A noter qu’un certain Edinson Cavani a couru vendredi à Beaumont de Lomagne où il a terminé 3e de sa course. Il appartient à des propriétaires du Sud Ouest dont je ne sais s’ils ont demandé la permission au joueur . Ce n’est pas un goléador car il n’a gagné qu’une course mais il est régulier puisqu’il a pris 7 places en 13 tentatives . Cela dit il est hongre …

Revoilà les nocturnes

A Vincennes. Elles ont repris ce vendredi soir avec d’ailleurs un quinté et vont se poursuivre les mardis et les vendredis tout l’automne et plus même puisqu’elles s’arrêteront le 11 décembre pour laisser la place tout l’hiver aux courses diurnes sur l’hippodrome.



A Cabourg le bilan de l’été , comme à Clairefontaine , est contrasté avec un public en gros semblable à l’an passé mais des enjeux Pmu et Pmh en baisse , surtout en raison de la coupe du monde de Foot ..Il y a eu plus de monde en août mais ils n’ont pas joué assez pour contrebalancer la baisse des paris en juillet .

La piste de Longchamp ménagée pour les belles

Les courses reprennent dimanche prochain , on y reviendra , mais il est d’ores et déjà prévu, suite aux critiques d’entraineurs et de jockeys , d’utiliser l’Open Stretch à la carte et non plus tout le temps afin de protéger la pelouse , notemment pour l’Arc . Aux jockeys donc de s’adapter .

La reprise également à Auteuil

Avec quelques chutes déjà en première partie de journée et des Macaire et des Nicolle affûtés comme tout l’été . A noter le retour en piste à Paris de Gaetan Masure après une grave blessure et quelques champions sauteurs ,en revanche ,au repos suite à des problèmes de santé.



Enfin , c’est le début des 3 Glorieuses de Craon ce samedi avec 2 quintés dimanche au trot et lundi en plat .

Les dirigeants du trot très réactifs

Il y a eu ces derniers jours des problèmes empiétement des piquets en courses qui ont fait couler beaucoup de salive. Christophe Martens, la semaine dernière, a même refusé de courir trouvant injuste sa disqualification pour ce motif alors que JMB, qui l’a soutenu, au contraire avait conservé sa victoire.



Donc les responsables se sont réunis vendredi et ont décidé d’unifier partout en France les règles selon le lieu de empiétement dans la course , les sanctions , et d’installer partout un écartement identique des piquets pour éviter toute contestation . Ces dispositions devraient entrer en vigueur rapidement après leurs approbations par toutes les instances . C’est bien car cela va éviter toute polémique.