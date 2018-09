+

11 réunions Prémium un peu partout

Il y en a pour tous les goûts ce dimanche et on ne peut pas dire que les programmes soient à l’unisson de nouveau directeur général du Pmu qui souhaite ralentir la voilure ! On court notamment pour les destinations exotiques ou presque à Ajaccio, Nîmes, New York, et Baden Baden. Enfin, si les turfistes en ont le temps.

Les favoris à l’honneur à Vincennes

Arlington Dream a non seulement remporté sa course devant la brave Ulka des Champs mais il a aussi battu un nouveau record à Vincennes après celui d’Enghien cet été.



Fabulous Wood a lui remporté un 5e succès consécutif alors que Flèche Bourbon n’a pu elle que terminer 3e battue par la Allaire Fly With Uset par Flo Wood la Dubois.



Pas de problème en revanche dans le quinté pour Erminig D’Oliverie qui en était la grande favorite. Elle s’est imposée sans coup férir devant Eclipese Danica et Estelada de Font . J’indiquais le tiercé ordre mais en 8. Les dernières minutes ont déçu. Elite du Ruel n’a terminé que 6e et Egérie du Vivier a bien fini mais 8e seulement.

La reprise en douceur à Longchamp

L’hippodrome phare du galop ré ouvre ses portes en réunion 4 à partir de 14h avec 8 courses et déjà peu de partants .65 dont 25 pour les 2 derniers handicaps. Cela veut dire 40 pour les 6 premières épreuves, dont 2 courses d’inédits estimés et un groupe 3 pour 2 ans. Bon espérons qu’il y aura plus de monde dans 15 jours pour les préparatoires à l’Arc de Triomphe.

Le Grand Cross aussi à Craon

Ou de nombreuses festivités sont prévues ce dimanche pour une journée qui se prépare toute l’année. Donc en plus du quinté de trot dans le Trophée vert, il y a cette belle course d’obstacles dont le favori semble être le Leenders Bucephale.

JMB superstar

Après le Critérium, il a aussi remporté la 7e avec Blé Du Gers et facilement. On va le retrouver, celui-là, très vite dans les quintés. Les concurrents de 25m n’ont pu rendre la distance.