Tiercé dans l’ordre en 5 à Craon, Perfect Impulse se retire

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 3 septembre 2018.

Tiercé dans l’ordre en 5 à Craon

Soit un peu plus de 210 euros pour une dizaine d’euros dans ce Prix de la ville de Craon - Prix du Chêne de Craon.



À noter que le 16, Greatolo, est non partant mardi à Strasbourg. C’était le dernier numéro, donc ils ne sont que 15 au départ de ce nouveau quinté.

Strasbourg plutôt que Nancy

La course devait se disputer en effet à Nancy mais son hippodrome a été envahi par les rongeurs, qui y ont laissé des trous avant de s’en faire chasser. La piste n’était donc pas praticable et le quinté a été détourné à Strasbourg. En principe, Nancy devrait redevenir praticable dans les jours à venir.

Antoine Levan prend ses fonctions ce lundi

C’est le nouveau directeur du marketing du PMU ; il remplace Samuel Loiseau, a 50 ans et vient de Conforama après avoir travaillé également chez Bouygues. Antoine Levan a pour objectif de relancer la marque et la gamme des produits du PMU, et de veiller à la relation avec la clientèle pour la garder et aussi pour la conquérir (voir notre édito).

Perfect Impulse se retire

La championne d’Arnaud Chaillé-Chaillé, victime d’une tendinite, ne courra plus, a indiqué son entraîneur. Agée de 6 ans seulement, elle a gagné plus de 700.000 euros en course en remportant notamment neuf victoires dont cette année le Prix Murat. Elle a aussi terminé 2ème du dernier Grand Steeple Chase d’Auteuil derrière le Macaire On The Go.

Carton plein pour Sébastien Guarato

Dont les trotteurs sont en forme. Dimanche 2 septembre à Wolvega, il a placé ses deux pensionnaires aux deux premières places de la 1ère étape du Tour Européen, à savoir Valko Jenilat et la brave Billie de Montfort. Co-favori, Amiral Sacha, lui, a déçu (10ème).

Lolita Balayn est douée

Je trouve qu’elle est moins demandée par les entraîneurs en ce moment. Pourtant, elle fait toutes ses courses. Favorite à Caen, elle a justifié la confiance des parieurs en menant son cheval avec un grand sang froid.