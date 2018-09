Revoilà Enable, Amiral Sacha change d’entraîneur

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 4 septembre 2018.

Amiral Sacha change d’entraîneur

Le trotteur de l’écurie Sidere va partir chez Jean-Michel Baudouin. Il était entraîné auparavant par Florent Lamare. À 8 ans, il est millionnaire avec 15 victoires en une cinquantaine de courses courues. Peut-être que sa contre-performance dimanche dernier dans la 1ère étape du Tour européen des Trotteurs a précipité les choses. Drivé par Gaby Gelormini, co-favori, il n’avait terminé que 10ème de l’épreuve.

Revoilà Enable !

La lauréate du Prix de l'Arc de Triomphe 2017, longtemps blessée, va enfin faire son retour en piste samedi prochain, chez elle, en Angleterre. De l’issue de sa course dépendra bien sûr sa participation ou non cette année à l'Arc, dont elle est encore la deuxième favorite malgré les incertitudes qui l’entourent derrière la pouliche des Tsui Sea Of Class, lauréate de deux groupes 1 cet été. Côté Français, après les déceptions des lauréats de nos derbies, c’est le Fabre Waldgeist qui paraît à ce jour posséder la meilleure chance. On en saura plus mi-septembre avec les dernières préparatoires.

Cleangame et JMB en roue libre ?

Cleangame est bien entendu le grand favori de la 9ème étape du GNT qui a lieu à Pornichet pour la 1ère fois ce mercredi. Une victoire et il sera le vainqueur de ce tournoi cette année. Quant à JMB qui le drive ce mercredi, il prendra en cas de succès la tête des deux autres classements : meilleur entraîneur et meilleur driver.

Nouveau succès en vue pour l’écurie Godolphin

Poetic Charm est la bonne favorite de la listed de Longchamp en réunion 3 dans la 6ème course. Elle est entraînée par Charly Appleby, qui a fait un festival cet été sur la côte normande avec son jockey William Buick. Ils ont remporté une dizaine de courses principales pour la casaque des Makhtoum de Dubai.

Bold Eagle absent du Prix d’Eté samedi à Vincennes

C'est une confirmation. Il laissera donc la position de favori à Aubrion du Gers, entraîné et drivé par JMB, encore lui. On y reviendra.