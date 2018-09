+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 5 septembre 2018.

9ème étape du GNT : Cleangame et JMB, évidemment

Ils ont assuré leurs positions de favoris à Pornichet, et donc le trotteur est assuré de remporter ce tournoi cette année alors que Jean-Michel Bazire, à cinq journées de la fin, a pris la tête des classements du meilleur driver et du meilleur entraîneur. Ceylan Dairpet a terminé net 2ème devant Barbue. Je vous indiquais le quinté (comme tout le monde ou presque) mais ma dernière minute a déçu en étant plusieurs fois au galop, hélas.

Pas de Gallorini dans les débutantes du Finot

C’est une belle réunion principale à Auteuil ce jeudi avec une grosse armada Macaire en piste, sauf dans le quinté, et donc pas de Jean-Paul Gallorini en piste. Il a été un moment sur-représenté dans les épreuves pour inédits mais les entraîneurs de Royan ont pris la main et il a beaucoup moins de chevaux.

Encore 18 dans le Prix du Moulin de Longchamp

C’est le groupe 1 de dimanche prochain et évidemment, si on en reste là, ce pourrait être le quinté malgré la présence de nombreux Britanniques et Irlandais. La liste officielle sera connue vendredi.

Un non partant dans le quinté de ce jeudi à Auteuil

Le 10, Babalshams. Le numérotage continue d’aller jusqu’à 16.

Maurice Séveno s'est éteint

Décès attristant de celui qui fut un grand journaliste de la télé - il a été directeur de France 3 sous le gouvernement de Lionel Jospin. C’était aussi un amoureux des courses, très discret malgré son parcours et qui a donné le virus à son fils Stanislas, co-propriétaire de plusieurs trotteurs chez Sébastien Guarato et Dominique Mottier.