+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 8 septembre 2018.

Formidable Enable

Elle m’a impressionné pour son retour en piste à Kempton devant Chrystal Ocean qui venait de bien courir au niveau ultra classique. Lanfranco Dettori a pris la tête et a augmenté la cadence jusqu’au poteau, l’emportant avec trois longueurs d’avance sur son adversaire et une quinzaine sur les autres concurrents. La jument qui n’avait plus couru depuis sa victoire dans l’Arc il y a près d’un an a remarquablement réagi et s’est imposée à la mode.



Les bookmakers l’ont aussitôt remise favorite de la course prévue dans un mois et nul doute que Dettori, vu les soucis de Cracksman, va la monter en confiance. Les chevaux français ne sont côtés, pour les meilleurs, qu’à 20/1 ! Christal Ocean devrait également disputer l’épreuve d’ailleurs.

Une opération du PMU tous les week-ends de Septembre

Elle a donc commencé vendredi soir. Les spectateurs de chaque réunion du vendredi, du samedi, et du dimanche, ont la possibilité sur l’hippodrome ou a lieu le quinté, s’ils jouent au moins 12 euros au couplé gagnant, de remplir un formulaire pour gagner, à condition de rester jusqu’au tirage au sort après la dernière course, une partie de son loyer, en l’occurrence 1.000 euros maximum. Cela va donc durer jusqu’au 30 septembre.

Aubrion extraordinaire aussi

Le crack de JMB a répondu présent dans le Prix d’été qui a été une course sans concession à Vincennes. Aubrion du Gers était confronté notamment à la coalition Allaire et après Traders qui a mené à un train d’enfer, il a dû et su repousser l’attaque de Bird Parker encore une fois second devant un Tony Gio bon finisseur. C’est la 7e victoire consécutive d’Aubrion et la 4e en tant entrainement de JMB en 24 heures ! Bravo champion.

De belles courses à Longchamp

Avec trois groupes 3 et 1 groupe 1 ce dimanche, le Prix du Moulin de Longchamp où on va encourager Olivier Peslier en selle sur le Laffon-Parias Recoletos.

Plus de vidéos