Les Pantall font pleurer les turfistes, Charlotte Pasternak nouvelle directrice de la communication du PMU

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 10 septembre 2018.

Charlotte Pasternak nouvelle directrice de la communication du PMU

Elle a pris ses fonctions ce lundi et succède ainsi à Benoit Cornu, qui a quitté l’entreprise il y a huit mois. Diplômée de Sciences Po, elle a fait l’essentiel de sa carrière dans le groupe Danone à une fonction similaire.



Elle intègre de fait le comité de direction de l’entreprise, qui poursuit ainsi son renouvellement sous la houlette de Cyril Linette, après la récente nomination comme directeur marketing d’Antoine Levan.

Il lui en manque un et ce sera peut-être pour samedi

Jean-Michel Bazire a tout gagné, sauf le Prix de l’Étoile qui est une course-poursuite à l’attelé entre les jeunes et leurs aînés. Il devrait courir avec Davidson du Pont, le récent lauréat du Critérium des 5 ans. Cela pourrait faire tilt.

L’avenir des bons 2 ans vus dimanche à Longchamp

Nos jeunes pousses ont dominé les Britanniques, ce qui est rare. Rocques, la lauréate du Prix d’Aumale, va logiquement disputer durant le week-end de l’Arc le Prix Marcel Boussac, pour les meilleures pouliches.



Anodor pourrait, lui, courir le pendant de cette épreuve pour les poulains, le Prix Jean-Luc Lagardère, mais la décision n’est pas encore prise par son entourage. C’est en tout cas la très bonne note du jour car il s’est imposé dans le Prix des Chênes malgré un fer perdu dès le départ et qu’il est toujours invaincu.



Recoletos, le lauréat du Prix du Moulin de Longchamp, devrait, lui, retrouver la piste en Angleterre avant de devenir étalon l’an prochain.

L’écurie se remplit (un peu) chez Christopher Head

Le sympathique fils de Freddy veut prendre sa suite et, ayant son diplôme d'entraîneur, il a maintenant trois chevaux sous sa responsabilité. C’est ce qu’il m’a dit dimanche, ravi de se lancer dans l’aventure.

De petites courses ce mardi

Avec, exception faite de Vincennes, des réunions en province, avec des partants méconnus à Toulouse pour le petit quinté, à Chateaubriand et à Fontainebleau, qui n’est pas si loin de Paris. Bon, jeudi le quinté sera de qualité à Auteuil.

Les Pantall font pleurer les turfistes

Zilbio et surtout Folle Passion étaient les logiques favoris du quinté de Chantilly lundi puisqu’ils venaient de très bien faire dans la course de référence. Aucun des deux n’a terminé dans les cinq premiers, ce qui est désolant et explique pourquoi les jeux simples sont privilégiés par les parieurs au galop, où il y a toujours de mauvaises surprises et où rares sont ceux qui répètent leurs performances. Heureusement, ma dernière minute, Infirmier, a conservé de peu la 3ème place.