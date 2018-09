Paris Turf en format réduit ce vendredi, Vincennes tous azimuts

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 14 septembre 2018.

Paris Turf en format réduit ce vendredi

Pour une journée, on en a déjà parlé. Le premier quotidien hippique divise son format par deux pour paraître en format tabloïd, comme la totalité maintenant des quotidiens nationaux. Le dernier à y être passé a été L’Équipe il y a trois ans. Les dirigeants du Turf font cet essai pour recueillir ensuite les avis de leurs lecteurs et adopter ce nouveau modèle qui, par ailleurs, se prête mieux à la lecture digitale. Précision : s’il tire à 28.000 exemplaires, Paris Turf revendique 185.000 lecteurs car le journal se passe de mains en mains.

Une absente de marque dans les Arc Trials

Musis Amica, la 2ème du Diane, a un petit soucis de santé. Il est même question qu’elle ne revienne en piste qu’en 2019.

Vincennes tous azimuts

Les nocturnes ont repris les mardi et vendredi soirs. Le dimanche 23 septembre, l’hippodrome va célébrer la 29ème journée du Cheval, avec des animations totalement gratuites comme des baptêmes de poneys, des sulkys à pédales, un atelier de maréchal-ferrant, une visite des écuries et des chevaux de toutes tailles, cela pendant une réunion de neuf courses sur la piste.

Les nouvelles règles des empiétements

Le Trot fait ce qu’il dit et réagit très vite après deux affaires récentes. Donc, les nouvelles dispositions ont été adoptées. Elles prévoient dorénavant un espace similaire sur tous les hippodromes, matérialisé par des piquets de couleurs différentes. S’il y a empiétement, les commissaires apprécient dans un premier temps s’il est dû à une gêne ou pas.



Si ce n’est pas le cas, pour trois piquets, dans le parcours c’est un avertissement. S’il y en a plus dans le dernier tournant, c’est une disqualification plus deux jours de mise à pied en cas de première infraction et le double en cas de seconde. Enfin, si on empiète au moins un piquet dans la ligne d’arrivée, c’est toujours deux jours, et ainsi de suite. Cela pour les professionnels. Les apprentis et les amateurs, les pauvres, prennent plus chers.