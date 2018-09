+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 15 septembre 2018.

Une tirelire de 10 millions au PMU

Pour le quinté de ce dimanche à Longchamp, très ouvert d’ailleurs avec des spécialistes (voir notre prono)...

Antoine Griezmann à Longchamp ?

Il dispute son premier groupe au galop grâce à Tornibush, son fer de lance, entraîné par Philippe Decouz. Le cheval vient d’être malheureux à Baden-Baden, mais il affronte dans la septième course vers 17h40 - un lot de qualité emmené par des Fabre qui ont des références. Son cheval est piloté par Olivier Peslier et il se peut que le champion du monde soit sur place pour l’encourager. Mais il se dit aussi qu’il doit se mettre au vert pour son prochain match de coupe d’Europe. De toute façon, il sera discret s’il est présent.

Deux belles courses de trot à l’étranger

Il y a à Avenches, en Suisse, la deuxième étape du Tour Européen des trotteurs. C’est à 15h25 en réunion 5 avec un grand favori, Aubrion du Gers, drivé cette fois par Jos Verbeeck. Le récent vainqueur du Prix d’été, qui reste sur sept succès consécutifs, a fait le vide et n’est opposé qu’à des tricolores emmenés par Valko Jénilat qui a remporté la première étape, Billie de Montfort, Akim du Cap Vert et la brave Anna Mix.



En Suède vers 16h20 en dixième course a lieu la finale de l’UET avec un nouveau duel entre Propulsion et Readly Express. Dreammoko et Up and quick sont aussi de la partie dans cette réunion 8.