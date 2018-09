+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass du dimanche 16 septembre 2018.

Alexis Badel prend son joker ce lundi

Ce bon cavalier doit se voir une chance dans la coupe de Maisons Laffitte où il monte le 6 Golden Legend, et également dans les deux autres épreuves dans lesquelles il est engagé, la cinquième et la septième. Méfiance...

Alpha Tauri battue !

La jument a été dominée samedi soir par Laurens en Irlande. Un faux pas excusable pour son entourage. De son côté Lah Ti Dar a également été vaincue par Kew Gardens qui, lui, pourrait courir l’Arc car c’est tout de même le vainqueur du grand Prix de Paris. Son entourage n’a pas encore pris sa décision.

Peu de monde à Longchamp dimanche

Il faut dire que venir sur l’hippodrome ressemblait à un parcours du combattant avec des animations et des barrières fermées dans le Bois de Boulogne et des périphériques bondés. Bon, espérons qu’il y en aura plus dans trois semaines ! Cela dit, je n’ai toujours pas de vitre sur mon toit...

Deux succès pour Peslier...

Dans un groupe 1 pour chevaux arabes et dans le quinté où il a mené une belle course avec celui qui était finalement le favori, Bayoun, et que j’avais placé trop loin dans le prono. Il est au top au bon moment. Je vous indiquais le quarté dans le désordre avec une des deux dernières minutes et il faut signaler que la 6e Wyck Hall a terminé fort mais trop tard. L’autre dernière minute, Skalleto, a mené et a trouvé la distance trop longue.

Le Vermeille pour Fabre...

... dont l’écurie est en forme. C’est Kitesurf qui s’est imposée de peu, à la fin, en venant chercher Magic Wand qui avait pris l’avantage au début de la ligne d’arrivée. Ce fut une belle monte de Barzalona mais ce n’est pas une gagnante du Prix de l’Arc, selon moi, si elle le court...

Jimmy Doyle remporte le Niel

Avec Brundtland qui est invaincu en trois sorties après son retour en piste à Clairefontaine. C’est un Appleby/Godolphin qui a dominé de peu l’irlandais Hunting Horn alors que le favori français Neufbosc a dû se contenter de la troisième place à distance des deux premiers. La génération tricolore des 3 ans mâles est donc finalement de très moyenne qualité cette année !