Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 17 septembre 2018.

Merci pour votre soutien à Longchamp

Je ne suis pas certain d’avoir de meilleures conditions de travail pour le Prix de l’Arc de Triomphe, et c’est désagréable, mais je vous remercie vraiment et je vous annonce, sur l’antenne de RTL, une belle surprise ce week-end là.

Étonnant et révélateur ?

La seule publicité qui suit le quinté sur Equidia concerne une convention obsèques. Vu les arrivées... (sourire)

Aubrion du Gers poursuit sa marche en avant

Et de huit pour le meilleur hongre de France, qui a remporté haut la main la 2ème étape du Tour Européen des Trotteurs à Avenches (Suisse), dimanche. Il a encore deux belles épreuves à disputer avant l’hiver, où il hiberne. À noter la belle 2ème place d’Anna Mix, qui va ravir une de nos internautes les plus fidèles.



Propulsion, de son côté, a remporté à Ostersund (Suède) la finale du Masters du Trot, une course dont Readly Express, le vainqueur du Prix d’Amérique, n’a pu terminer que 3ème à distance du lauréat.

Les États-Unis pour Antoine Griezmann ?

À écouter Olivier Peslier, victorieux à trois reprises dimanche à Longchamp (bravo à lui), son Tornibush - vainqueur du Prix du Pin, je n’y croyais pas pour la victoire - a le choix maintenant entre une belle course à Longchamp ou la Breeders' Cup en novembre sur le mile. Le cavalier penche pour cette course. Il est en train de convaincre l’entourage du footballeur de prendre ce pari et il sait de quoi il parle puisqu’il a déjà remporté cette épreuve.

Encore un groupe pour Freddy Head

Sa jument Tantheem a remporté le sprint du Petit Couvert sur 1.000 m, un groupe 3. Elle venait de gagner pour sa rentrée à Deauville et va courir maintenant comme City Light, son dauphin, le Prix de l’Abbaye, le jour de l’Arc.

Deux champions britanniques au tapis, hélas

La crack Alpha Centauri s’est blessée samedi en Irlande au boulet et la compétition s’arrête pour elle hélas. Elle va devenir poulinière. C’est la souche de la star Miesque. Saxon Warrior s’est également blessé au tendon. Ils n’avaient tous les deux que 3 ans.

CQFD

Je vous disais hier qu’Alexis Badel avait pris son joker de l’année et qu’il fallait s’en méfier. Et bien il a remporté lundi l’épreuve principale de Maisons-Laffitte à 4/1. Comme quoi...