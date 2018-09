Neufbosc dans le Prix de l’Arc de Triomphe 2018, Tiercé en 3 à Compiègne mardi

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 18 septembre 2018.

Un Grand Prix intéressant à Amiens ce mercredi

Il s'agit du Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord, la 3ème course de la réunion 1 (14h50), un "classic tiercé" avec 11 partants et, comme pour le quinté, un départ à l’autostart. Dijon, Un Mec d’Héripré et Ave Avis, tous bien connus, en sont les favoris.

Une nouveauté à Vincennes cet hiver

C’est une info de Sylvain Copier (Paris Turf). Pour être encore plus proche du public, la cérémonie d’après course va être aménagée. Le podium, installé actuellement dans l’enceinte des propriétaires, va être rapproché pour que les vainqueurs, dans un premier temps, passent entre le public et les propriétaires, et qu’ils reçoivent leurs trophées au plus près des spectateurs présents qui auront ainsi le plaisir de les approcher de plus près.

Tiercé en 3 à Compiègne mardi

Mais dans le désordre, hélas, et il me manquait le 4ème. Bonne note pour Bella Bolide, qui a terminé fort à la 2ème place de ce Prix du Château de Compiègne. Elle est à suivre dès sa prochaine sortie.

François Nicolle en vedette à Auteuil ce mardi

En réunion 2. L’entraîneur de Royan a remporté trois des huit courses du jour et a également pris deux places. Il est en super forme. Dans la 3ème course, Whetstone a été déclarée non partante par Guillaume Macaire, qui redoutait la chaleur... qui n’est pas venue

Neufbosc dans le Prix de l’Arc de Triomphe

Son entraîneure, Pia Brandt, l’a confirmé à Compiègne, alors que sa 3ème place dans le Prix Niel dimanche à Longchamp était interrogative. Le poulain de Gérard Augustin-Normand sera plus affûté dans trois semaines a-t-elle dit. Il sera donc monté par le premier jockey de l’écurie, Cristian Demuro.