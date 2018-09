Guy Cherel mis en examen et interdit d’entraîner, Encore un quinté agaçant à Amiens

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 19 septembre 2018.

Guy Cherel mis en examen et interdit d’entraîner

Comme je vous le laissais supposer hier, il a donc été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen pour des chefs d’inculpations sévères, ce que réfute son avocate. Un juge d’instruction va instruire son dossier, ainsi que celui d’un pharmacien interpellé en même temps que lui, et de fait ses chevaux vont passer chez un autre entraîneur (sans doute sa compagne).



Ce sont apparemment des dénonciations anonymes, ou pas, qui ont conduit les policiers à perquisitionner trois de ses bases, dont son écurie de Maisons-Laffitte. J’ai bien noté vos réactions sévères à son encontre, et c’est vrai qu’il m’est difficile d’être objectif, ayant toujours eu des rapports corrects avec lui. Mais bon, l’enquête va avoir lieu et on en saura plus dans quelques mois.

Prix de l'Arc de Triomphe 2018 : un champion britannique de moins

Poet’s Word s’est blessé et il ne va plus courir cette année. Vainqueur des King George cet été, il figurait parmi les favoris des bookmakers depuis plusieurs semaines pour la grande course d’octobre.

Revoilà Dylan Ubeda

L’un de mes cavaliers préférés en obstacles a connu une mauvaise année en 2017 et six premiers mois compliqués en 2018. Mais depuis cet été, il retrouve petit à petit son rang. Après avoir remporté notamment une belle course en province à 60/1 dimanche dernier, il a gagné pour son patron Marcel Rolland une belle épreuve ce mercredi à Clairefontaine. Tant mieux pour lui.

Sylvain Roger gravement blessé

L’entraîneur des Pommereux a chuté dans des qualifications lundi matin et on lui a diagnostiqué un traumatisme crânien et des fractures multiples. Opéré dans la soirée à Caen, il reste bien sûr sous surveillance depuis.

Encore un quinté agaçant à Amiens

Il y avait 14 trotteurs au départ du Prix de la Ville d'Amiens mercredi et seuls deux des chevaux en vue ont terminé dans les 5. Les Trois autres étaient cotés à 20, 40, et 55/1 ! Ce n’est pas comme cela qu’on va vanter l’expertise. À noter le récidiviste Björn Goop. Il était on ne peut plus réservé sur Beppe Am, 2ème de la course, et ce n’est pas la première fois qu’il nous fait le coup.



De son côté, l’entraîneur de Blackaro, réservé lui aussi lors de sa victoire de Craon, était chaud et il a terminé 6ème. Il m’a semblé, cela dit, que le favori Tesauro avait été mis en l’air par le driver italien du 5ème. Quant à Suricato Jet (10ème), ma dernière minute, je n’ai pas compris la course de son driver.