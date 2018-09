Un Mec d’Héripré arrête, Les produits d’Anodin marquent des points

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 25 septembre 2018.

Cela devient de plus en plus agaçant

Ce sont les arrivées du galop qui expliquent une grande partie de la défection des turfistes. Mardi, dans le quinté de Fontainebleau, le seul des participants à la course de référence, il y a trois semaines, qui a fait l’arrivée est celui qui s’y était le moins bien classé, évidemment. Il était logiquement à 70/1 et a pris une nette 2ème place derrière le vainqueur, à 18/1. Personne n’a trouvé le quinté ordre.



Dans la 2ème course, les trois premiers étaient à 25, 40, et 10/1, et ce dans une épreuve où ils n’étaient que 11 au départ. Les poches des parieurs n’étant pas extensibles, c’est ce qu’on appelle jouer avec le feu.

Les produits d’Anodin marquent des points

Dans le sillage d’Anodor, qui parait le chef de file des 2 ans galopeurs, d’autres bébés du tout neuf étalon Wertheimer se révèlent. Nul doute que les prix de sa saillie vont augmenter très vite, à la grande joie de ses deux propriétaires.

JMB encore et toujours

En tête dans tous les classements, encore une fois, du Grand National du Trot de cette année, il a l’occasion d’ajouter un nouveau succès dans le quinté bien composé de mercredi à Vire. Il est au sulky de Blé du Gers, qui est le co-favori de la course avec Ceylan Dairpet. Les deux trotteurs, en forme et réguliers devraient, eux, faire honneur à leur réputation.

Un Mec d’Héripré arrête

Il lui restait deux ou trois épreuves à disputer mais l'entourage d’Un Mec d’Héripré en a décidé autrement. Le trotteur de 10 ans va donc poursuivre plus gaillardement sa carrière d’étalon après avoir remporté sa dernière course, et au passage plus de deux millions d’euros de gains pour son entourage. Salut l’artiste.