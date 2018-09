Sanctions sévères dans le quinté de Vire, Les Cherel dans l’attente

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 26 septembre 2018.

Sanctions sévères dans le quinté de Vire

Les commissaires étaient sans doute de mauvaise humeur mercredi 26 septembre puisqu’ils ont disqualifié quatre concurrents après l’arrivée de la 10ème étape du GNT : un pour du galop et trois autres pour empiétement dans le dernier tournant. Il faut dire qu’il est en épingle à cheveux et que les chevaux se tenaient très près les uns des autres.



Des sanctions sévères selon moi, qui me prive du quinté, surtout pour Annette du Mirel, un peu gênée à cet endroit. Du coup, Virgious du Maza, qui n’avait pas de chances selon son entourage, a pris la 5ème place d’un quinté dominé encore par JMB... sauf pour la victoire.

Les commentateurs d’Équidia pas à la fête

Comme moi, mais eux cela se voit. Depuis trois/quatre jours, ils constatent que leurs analyses d’avant courses se révèlent erronées après le poteau d’arrivée, et après avoir cherché à justifier les vainqueurs, ils renvoient à la course suivante. Bon, ils se doivent de garder leur neutralité, pas moi.

Les courses françaises mieux suivies en Angleterre et en Irlande

Le Trot, le Galop et le PMU ont paraphé un accord ce mercredi 26 septembre avec des opérateurs et des diffuseurs britanniques et irlandais pour être mieux vus dans ces deux pays et, espèrent-ils, plus joué par les parieurs de ces deux pays.

Les Cherel dans l’attente

Les commissaires du Galop n’ont toujours pas donner l’autorisation à ses chevaux de courir. Ils attendent de vérifier les conditions dans lesquelles les galopeurs et les sauteurs sont pris en charge par Isabelle Pacault et sa fille, chargés de les reprendre.

Sylvain Roger de retour chez lui

L’entraineur victime d’une grave chute il y a 10 jours avec un traumatisme crânien doit quitter l’hôpital de Caen pour regagner son domicile. Il va devoir patienter quelques semaines encore avant de revenir dans les pelotons.

Des nouvelles des participants à l’Arc de Triomphe

Il se dit que Study Of Man, le vainqueur du Jockey Club, pourtant bien battu en Irlande récemment, pourrait participer à la course sous les couleurs Niarchos. Sea Of Class, le Tsui, ne viendrait que si la piste est légère et, à l’inverse Cracksman, qui a bien travaillé selon John Gosden, lui ne courrait que si elle est bien souple. À suivre.