+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 29 septembre 2018.

On attendait Nicolle, on a vu Bressou !

J’étais optimiste ce samedi matin sur les chances de victoires de l’entraineur de Royan mais cela s’est mal passé pour lui, comme quoi rien n’est jamais acquis hélas. Sur ses trois partants dans le quinté, un seul a fait l’arrivée et encore Décret n’a terminé que 4e. Les deux autres sont tombés, notamment Dieu Vivant alors qu’il était bien en course. Dans l’épreuve précédente, son inédit Festival Bleu parti favori n’a terminé que 3e à distance du Macaire Please God promis à un bel avenir. Bon, il y a des jours ou cela ne va pas...

Thomas Stromboni chute gravement à Auteuil

Le jeune cavalier au service de Yannick Fouin, pour lequel il a remporté il y a dix jours un handicap avec Tom Mix, est lourdement tombé dans la 4e course d’Auteuil et les épreuves suivantes ont dû être retardées d’une heure; le temps que le jeune homme soit soigné puis évacué par un ambulance du Samu. Les dernières courses devaient avoir lieu malgré tout et à l’heure actuelle on ignore l’état de santé du cavalier transporté dans un hôpital tout proche. On espère le meilleur pour lui.

Sea Of Class sans doute dans l’Arc de Triomphe

C’est ce qu’a laissé entendre son entraîneur anglais, William Haggas, dans une interview à notre consœur de Paris Turf, Liz Price. Il avait un doute car sa pouliche n’est pas à l’aise en terrain souple mais il a pris a priori sa décision en consultant la météo à l’avance. Elle appartient à la famille Tsui, ex-propriétaire de la matrone Urban Sea, et elle devrait être supplémentée pour courir car cette épreuve n’était pas initialement à son programme.

Deux courses à suivre

En réunion 6 à San Pardo la troisième étape du Tour Européen des trotteurs avec 15 partants dont Billie de Montfort et Anna Mix et en réunion 4 à Strasbourg la 12e étape du Défi du Galop avec Potemkine et Mixed Mind.