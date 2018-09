+

Voici les coulisses de Bernard Glass du dimanche 30 septembre 2018.

Le trot peaufine son meeting d'hiver

Les infos commencent à arriver pour un meeting qui débute dans 6 semaines. D’ores et déjà, il a été décidé que tous les dimanches auront soit un groupe 1 soit une préparatoire au Prix d’Amérique. Jusqu’à présent, il y avait un ou deux trous et évidemment cela est nécessaire pour attirer le plus large public.

À ce sujet...

Beaucoup de monde à Vincennes pour la journée du Portugal qui a été une réussite ce dimanche. Parmi les personnalités présentes, le nouveau directeur marketing du PMU Antoine Levan qui est très au fait des opérations à mener pour relancer la machine. Tant mieux.

Une championne finlandaise en démonstration...

Je ne la connaissais pas, mais Ranch Kelly, âgée hélas pour elle de 10 ans, a pulvérisé ses adversaires dans une belle épreuve de vitesse qu’elle a remportée avec 5/6 mètres d’avance. Son entourage va la laisser en France pour le meeting d’hiver ou elle devrait, étant en retard de gains, remporter d’autres courses.

Propulsion dans le Prix d’Amérique

C’est un coup oui, un coup non, mais aux dernières nouvelles le champion suédois serait bien présent pour la course mais éviterait les préparatoires car il a suffisamment de gains pour le faire. Selon son entraîneur Daniel Reden en effet, il n’apprécie pas trop Grosbois.

À Nivard le dernier groupe du meeting d’été

Il l’a fait. Il a rendu les 50 mètres des vieux avec Elladora de Forgan dans le Prix des Élites à 7/1. Il a dominé le Allaire Feeling Cash et la surprenante Dynatie Pierji entraînée par Damien Bonne. Les 3 ans ont déçu, notamment Ferreteria et Fado du chêne...