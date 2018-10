+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 3 octobre 2018.

Aubrion du Gers est un vrai crack

Dixit JMB, après la 8ème victoire consécutive de son champion, mercredi, dans le quinté de Laval, où il a de nouveau battu un record, celui de la piste. "On parle parfois de petit crack, a déclaré Bazire, mais celui-là c’est un grand", et il le met tout en haut des meilleurs trotteurs qu’il a drivé.



Aubrion a dominé le très résistant Blues des Landiers (hélas) et Traders, qui a en vue une belle course à Vincennes, le Prix des Cévennes, très prochainement. 6ème, Virgious du Maza a refait le champ de course après un départ très lent. Aubrion a maintenant pour objectif la finale du tour Européen des Trotteurs, fin octobre à Mons, où il sera drivé par Jos Verbeeck. Il pourrait d’ici là courir le Grand Prix du Sud-Ouest dans 15 jours.

Clara Dersoir en vedette

La petite fille du maître Joël Hallais a remporté sa première course à Laval, dans la 4ème épreuve avec Dakar du Rib. C’était sa 37ème sortie et ce fut la bonne, au grand soulagement de son grand-père, présent pour l’événement.

Thomas Stromboni est sorti du coma

Il va mieux apparemment et recommence à parler selon Yannick Foin. Espérons que le jeune cavalier tombé samedi dernier va pourvoir récupérer son potentiel, mais cela risque d’être long.

Clémence des commissaires pour Maxime Guyon

Il n’a été sanctionné en appel que d’un jour de suspension au lieu de deux initialement. Il pourra donc prendre son joker et monter les deux jours du week-end de l’Arc. Par ailleurs, l’Open Stretch ne sera pas installé pour épargner la piste durant ces deux jours de gala.