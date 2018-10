Prix de l'Arc de Triomphe 2018 : Christophe Soumillon absent, tirelire de 10 millions d’euros

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 4 octobre 2018.

Christophe Soumillon absent de l’Arc de Triomphe

Pour la 1ère fois depuis longtemps, il ne sera pas en selle dans la grande course. Il sera le seul dans ce cas parmi les grands cavaliers français. L’Aga Khan n’aura pas de représentant, pas plus que Jean-Claude Rouget. Il regardera donc, avec amertume le connaissant, la course depuis les tribunes.

Une tirelire de 10 millions d’euros au PMU dimanche

C’est classique et ce ne sera pas évident à toucher car l’épreuve est très ouverte (voir mon édito du jour).

Yannick Fouin ému au sujet de Thomas Stromboni

Interrogé sue Equidia, il s’est dit en partie soulagé par l’amélioration de l’état de santé de son cavalier qui, a-t-il précisé, a quitté les urgences pour le service cardiologique. Il a été touché également par la solidarité qui s’est manifestée à cette occasion de tous les cotés et par le savoir faire médical. Merci à lui.

40.000 coureurs dimanche prochain à Vincennes

Pas des quatre mais des deux pattes ! Ce sont les participants à une course caritative en soutien aux malades du cancer du sein. Le départ et l’arrivée auront lieu sur l’hippodrome.

Petite surprise dans le quinté d’Auteuil jeudi

Shekidame, qui venait d’être arrêtée pour sa rentrée, a remporté la course. C’était une de mes impasses risquées. Bon, je reconnais une certaine méforme et je m’en excuse, mais j’espère que le vent va tourner. Derrière elle, les chevaux en vue ont fait l’arrivée.

Fast Time Bourbon futur Bold Eagle ?

C’est ce que pense en tout cas Sébastien Guarato qui, avec Pierre Pilarski, ont des parts dans ce trotteur aux couleurs italiennes. Il a remporté mardi soir à Vincennes son 6ème succès en sept tentatives et son entraîneur le dit aussi bon que son crack au même âge. Il va préparer le Critérium des 3 ans début décembre dont il est d’ores et déjà le favori.