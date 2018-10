+

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 6 octobre 2018.

La forme revient avec le quarté en 5...

Et le 6e était dans le prono . Bravo à Yutaka Take qui a amené le second Magic Song à 27/1.

Les infos de l'ARC

C’est la quatrième course à 16h05. L’arrivée en instantané sur RTL dès le poteau franchi... Ils sont 19 au départ dont la grande favorite Enable pour une seconde victoire consécutive que seules deux juments ont réalisé avant elle dont Treve. Il y a une tirelire de 10 millions d’euros au PMU pour l’ordre et le numéro plus. Il est possible de parier dans 52 pays et on estime à 1 milliard les téléspectateurs pouvant voir l’épreuve en direct ou en différé. Le ou la gagnante empochera 3 millions d’euros. Ni Soumillon, ni Guyon ne sont dans la course hélas pour eux. Le jockey le plus âgé est Gérald Mossé, 51 ans.

D’autres belles épreuves ce dimanche...

Dont le Prix de la Forêt ou Tornibush, le galopeur d’Antoine Griezmann, sera en lice après son dernier succès. C’est la 7e course mais là il monte de catégorie, rencontrant notamment la Head Polydream lauréate du Maurice De Gheest et un bon irlandais Gustav Klimt.



Le prix de l’Opéra promet également avec des pouliches et juments de qualité alors que les deux premières épreuves réunissent les meilleurs 2 ans mais elles sont pauvres en partants. Toutefois, une confirmation de la qualité d’Anodor est attendue...

Un rappel à Vincennes pendant ce temps

40.000 coureurs sont attendus ce dimanche pour une épreuve de soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Les Anglais en force dès les 1ères courses de ce samedi

Ils ont remporté le Groupe 2 Prix de Chaudenay grâce à l’invaincu Bruntland déjà lauréat du Niel et le Critérium Arqana avec le même jockey William Buick en selle sur Master Brewer.